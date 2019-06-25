В Челябинске агрокомплекс "Чурилово" обязали выплатить 700 тысяч рублей бывшей работнице, которая стала инвалидом

Челябинский областной суд оставил без изменения решение о взыскании 700 тыс. рублей с агрокомплекса "Чурилово" в пользу работницы, ставшей инвалидом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина работала в агрокомплексе в должности рабочего по защите растений. Позже женщину признали инвалидом с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100%.

Потеря трудоспособности произошла вследствие кратковременного воздействия на организм вредных производственных веществ.

Тракторозаводский районный суд взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб. Однако ответчик с данным решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Челябинский облсуд оставил решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.