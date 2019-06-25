22 Октября 2020
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Общество В России
Денис Мантуров, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

1,4 млн рублей за люкс: Мантуров выбирает супердорогие отели за счет бюджета

Глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в очень дорогих отелях. В Transparency International Russia проанализировали сведения о тратах министерств и ведомств на поездки их представителей за границу.

Из доклада следует, что Минпромторг за 2016–2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,3 млн рублей.

Денис Мантуров жил в президентских люксах пятизвездочных отелей. Так, в 2016 году в Шанхае он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.

В 2017 году министр был в Мексике, где переночевал в президентском номере площадью 207 кв. м в отеле Four Seasons Hotel Mexico City за 478,7 тыс. руб.

Отмечается, что федеральные министры выведены из-под любых норм таких трат и из-под контроля со стороны правительства. Кроме того, лимиты на проживание в командировках за рубежом имеют рекомендательный характер.

Напомним, Мантуров стал вторым среди самых обеспеченных чиновников правительства. Он задекларировал доход по итогам 2018 года в размере 443 млн 384 тыс. 380 руб. 20 коп.

Министр владеет автомобилями "Лэнд Ровер Рендж Ровер", "Москвич 412", "ВАЗ 2103", "ВАЗ Лада Веста", "ГАЗ 21" и "Москвич 408". Среди объектов недвижимости, находящихся в его собственности, есть квартира площадью 480,9 кв. м., земельный участок в 11 тыс. 420 кв. м., 4 машиноместа, несколько хозяйственных зданий и два гостевых дома - в 1 тыс. 223,5 кв. м. и 495,5 кв. м.

Такие доходы позволяют главе Минпромторга жить в самых роскошных номерах и без бюджетной поддержки, отмечается в докладе.

Недавно на фоне разговоров о борьбе с бедностью Владимир Путин в очередной раз прокомментировал уровень доходов глав российских госкомпаний. На "Прямой линии", отвечая на вопрос, когда государственные служащие станут получать соразмерные с простыми работниками деньги, президент объяснил, что его также беспокоит разрыв доходов между бедными и богатыми, однако напомнил поговорку, что работать надо, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых.

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1,4 млн рублей за люкс: Мантуров выбирает супердорогие отели за счет бюджета

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Теги: денис мантуров, командировки, отели



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Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2019 18:32 Мск "Какие номера свободны, такие и приобретаются": Мантуров – о расходах Минпромторга на командировки сотрудников

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