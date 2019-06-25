Тюменское правительство не будет помогать UTair

Тюменская область не планирует оказывать финансовую помощь авиакомпании Utair, заявил заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений области Андрей Киселев.

Напомним, правительство Тюменской области владеет 8,4% акций авиакомпании. Несмотря на финансовые проблемы перевозчика, тюменские власти не хотят продавать акции. "Мы не можем продать актив дешевле, чем мы его купили", - сказал он.

Предоставлять дополнительные субсидии перевозчику власти тоже не намерены, правительство надеется, что авиакомпания договорится с кредиторами. Как сообщало Накануне.RU, первый план реструктуризации не устроил банкиров. Киселев также добавил, что компания может получить прибыль от продажи непрофильных активов.

ранее сообщалось, что кредиторы предложили авиакомпании продать "Ютэйр – вертолетные услуги", но глава Андрей Мартиросов заявил, что не собирается продавать прибыльные авиационные активы вроде вертолетной компании.

Напомним, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ранее заявила о том, что округ не будет продавать принадлежащие ему акции Utair.