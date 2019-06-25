Задержанный в Москве кабардинец признался в четырех эпизодах "газировочного" отравления людей

Задержанный 26-летний кабардинец Мурат С. признался полиции в четырех эпизодах преступлений, в которых его подозревают.

Он также сознался в том, что целью отравления с помощью газированной воды являлось ограбление.

Как пишет "Mash", злоумышленник поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы.

Напомним, мужчину подозревают в том, что он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал. Все отравления проходили с 11 мая по 21 июня. Всего подозреваемый предположительно отравил 17 человек. В жилище у мужчины полицейские нашли феназепам и несколько украденных сумок.