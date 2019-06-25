22 Октября 2020
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ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

На Украине протестуют против возвращения России в ПАСЕ

После того как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение российской делегации, на Украине поднялся вал негодования.

И.о. главы комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что "мы не видим себя в одном зале с россиянами" и Украина, скорее всего, вообще выйдет из ПАСЕ. Она уверена, что ПАСЕ "совершает самоубийство".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в Facebook, что "ПАСЕ открыла ящик Пандоры".

Первый вице-спикер Рады и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов, которые поддержали Россию, притом что участвовали в расследовании крушения "Боинга" в 2014 году. Протест выразили и многие другие политики.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ. Он посетовал в Facebook, что лично просил лидеров Франции и Германии не уступать России, но те его не услышали.

А экс-президент Петр Порошенко не упустил возможности упрекнуть Зеленского. По его словам, "это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали".

Интересно, что в комментариях многие украинские пользователи обвиняют самого Порошенко в том, что к Украине перестали прислушиваться.

Напомним, ПАСЕ в начале января 2015 года лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в Совет Европы.

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На Украине протестуют против возвращения России в ПАСЕ

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Теги: Украина, ПАСЕ, Совет Европы



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