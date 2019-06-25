22 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Полицейские ищут главу кооператива, обманувшего пенсионеров из Екатеринбурга и Челябинской области

Свердловские полицейские объявили в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива "Финансовые активы". Его подозревают в мошенничестве.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается Ришат Батыршин 1982 года рождения, уроженец города Учалы республики Башкортостан.

"Он привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37-180% годовых. Процент зависел от размера вклада. В дальнейшем людей обманул и скрылся", - рассказал полковник Горелых.

Ришат Батыршин(2019)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, офисы кооператива располагались в столице Среднего Урала на улицах Белинского, 83 и Вайнера, 21, а в Магнитогорске - на проспекте Ленина, 135.

"Чтобы заманить в свои сети будущих жертв, горе-предприниматель размещал рекламную информацию, так называемую замануху, в бесплатных газетах и общественном транспорте. Всех, кто пострадал от нечистого на руку любителя легкой наживы, или знает о месте его возможного нахождения в данный момент, ГУ МВД России по Свердловской области просит обратиться в дежурную часть ОП №6 УМВД России по Екатеринбургу: (343) 356-42-06", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что по многочисленным фактам противоправной деятельности Батыршина следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере". Статья предусматривает до шести лет в исправительной колонии.

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Полицейские ищут главу кооператива, обманувшего пенсионеров из Екатеринбурга и Челябинской области

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Теги: кооператив, мошенник, розыск, полиция



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