В Кургане купальный сезон официально начнется с опозданием
В этом году в Курганской области купальный сезон официально откроется с 1 июля. Это связано с тем, что только 6 из 15 пляжей в регионе на сегодняшний день готовы к приему отдыхающих.
Сейчас Роспотребнадзор проводит анализ образцов воды и песка на соответствие стандартам по санитарно-эпидемиологическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал у своего зама Ивана Зонтикова контролировать работы по подготовке тех пляжей, которые пока не могут по тем или иным причинам официально открыться.
"Проводите совещания прямо на пляжах, делайте оценку и приводите в порядок", - отметил Шумков.
Ожидается, что закрытие купального сезона произойдет в последний день лета 31 августа.