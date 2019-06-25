В Кургане купальный сезон официально начнется с опозданием

В этом году в Курганской области купальный сезон официально откроется с 1 июля. Это связано с тем, что только 6 из 15 пляжей в регионе на сегодняшний день готовы к приему отдыхающих.

Сейчас Роспотребнадзор проводит анализ образцов воды и песка на соответствие стандартам по санитарно-эпидемиологическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.



Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал у своего зама Ивана Зонтикова контролировать работы по подготовке тех пляжей, которые пока не могут по тем или иным причинам официально открыться.

"Проводите совещания прямо на пляжах, делайте оценку и приводите в порядок", - отметил Шумков.

Ожидается, что закрытие купального сезона произойдет в последний день лета 31 августа.