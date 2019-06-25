22 Октября 2020
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Общество Украина
Олег Газманов, Магнитогорск, 2011 (2017) | Фото: gazmanov.ru

Курсантам Нацгвардии Украины влетит: на выпускном пели песню "Офицеры" Олега Газманова

Глава Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан "инициировал проведение служебного расследования". Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел этой страны. За такой пафосной и серьезной формулировкой скрывается комичный повод.

"В средствах массовой информации в течение выходных и в сети появились публикации об использовании российской песни, популяризирующей российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.

Музыкальной пропагандой оказалась песня "Офицеры" Олега Газманова. Кстати, Газманову давно запрещен въезд на территорию Украины – за неоднократное посещение Крыма и поддержку российских властей.

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Курсантам Нацгвардии Украины влетит: на выпускном пели песню "Офицеры" Олега Газманова

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Теги: украина, нацгвардия, офицеры, курсанты, олег газманов



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