Курсантам Нацгвардии Украины влетит: на выпускном пели песню "Офицеры" Олега Газманова

Глава Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан "инициировал проведение служебного расследования". Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел этой страны. За такой пафосной и серьезной формулировкой скрывается комичный повод.

"В средствах массовой информации в течение выходных и в сети появились публикации об использовании российской песни, популяризирующей российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.

Музыкальной пропагандой оказалась песня "Офицеры" Олега Газманова. Кстати, Газманову давно запрещен въезд на территорию Украины – за неоднократное посещение Крыма и поддержку российских властей.