22 Октября 2020
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кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России

Челябинск занял третье место в рейтинге самых агрессивных городов России. Такие данные приводит независимое агентство Zoom Market по итогам социологического опроса, проведенного в июне 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился в 25 городах России, в нем приняли участие 3 тыс. человек. У респондентов спрашивали, считают ли они себя агрессивным человеком, как часто проявляют агрессию и проявляют ли агрессию в отношении их.

В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга – Москва.

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Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России

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Теги: рейтинг, агрессивные города, Челябинск, опрос,



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