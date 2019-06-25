Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России

Челябинск занял третье место в рейтинге самых агрессивных городов России. Такие данные приводит независимое агентство Zoom Market по итогам социологического опроса, проведенного в июне 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился в 25 городах России, в нем приняли участие 3 тыс. человек. У респондентов спрашивали, считают ли они себя агрессивным человеком, как часто проявляют агрессию и проявляют ли агрессию в отношении их.

В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга – Москва.