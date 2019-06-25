22 Октября 2020
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Олимпийские кольца, Олимпийские игры (2017) | Фото: biathlonspb.ru

Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Зимние олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Решение приняли накануне на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

Италия опередила в плотной борьбе совместную заявку Швеции и Латвии.

Зимние ОИ пройдут в Италии уже в третий раз. Ранее соревнования проводились в Турине в 2006 году и в Кортине-д'Ампеццо в 1956 году. Ближайшие зимние Олимпийские игры, напомним, пройдут в столице Китая, Пекине, в 2022 году.

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Олимпиада-2026 пройдет в Италии

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Теги: Олимпийские игры, МОК, Италия, Милан, Кортина-д’Ампеццо



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