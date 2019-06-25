Предстоятеля канонической УПЦ приехали поддержать из 11 поместных церквей

К предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию прибыли представители 11 поместных православных церквей по случаю его дня тезоименитства, а также 5-летия интронизации, которое будет отмечаться в августе, сообщает сайт УПЦ.

После всенощного бдения в Киево-Печерской Лавре Онуфрий имел личное общение с представителями каждой делегации. Все иерархи подчеркивали, что не признают никаких других "церквей" на Украине, причем заявляли об этом от имени своих предстоятелей. А также призвали украинские власти вернуть захваченные храмы.

Визит иерархов в Киев к митрополиту Онуфрию резко отличался от визита на Фанар 10 июня к патриарху Варфоломею на день его тезоименитства, куда прибыл только один предстоятель - архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним. И тот раньше времени улетел обратно, поскольку на Фанар без анонса прибыл новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний. По мнению экспертов, для архиепископа Иеронима данный факт оказался неприятным сюрпризом, так что он сразу после вечерней службы уехал, не оставшись на праздничную литургию. Вероятно, Иероним не захотел служить с раскольником Думенко, выразив свой протест против организованной таким способом против него провокации. А Варфоломей просто хотел использовать предстоятеля Элладской Церкви для признания раскольников "явочным порядком".

Эти два события в течение двух недель показали совершенно разное отношение в православном мире к канонической УПЦ и присоединившемуся к расколу Фанару.