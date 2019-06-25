22 Октября 2020
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Общество За рубежом
Майкл Джексон (2014) | Фото:Epic Records

В 10-летнюю годовщину смерти Майкла Джексона полиция открыла новые подробности судмедэкспертизы

25 июня исполняется десять лет со дня смерти Майкла Джексона. В этом году к его персоне вновь было приковано повышенное внимание – в эфир вышел скандальный фильм HBO "Покидая Неверлденд", в котором предполагаемые жертвы поп-короля в подробностях рассказали о сексуальных контактах с ним.
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Между тем, в 10-летнюю годовщину смерти артиста подробности о его последних часах рассказали и криминалисты. В Великобритании вышел документальный фильм "Killing Michael Jackson". В нем свидетели рассказывают: тело Джексона было все в шрамах, он был лысым, но при этом не выглядел как человек, который собирался умереть.

Напомним, Майкл Джексон умер от передозировки сильнодействующими анестезирующими препаратами, выписанными ему личным врачом Конрадом Мюрреем. Он впоследствии был признан виновным в непредумышленном убийстве.

По словам детектива Скотта Смита, работавшего десять лет назад в полицейском управлении Лос-Анджелеса, скончавшийся Джексон выглядел очень странно. Верхняя часть головы артиста была сильно изранена, выбрита. На публике Майкл носил парик.

Косвенно именно отсутствие волос погубило Джексона. В 1984 году на съемках рекламы Pepsi у артиста загорелись волосы, он получил ожог второй степени. И, хотя тогда братья Джексоны заработали рекордные 4 млн фунтов стерлингов, у Майкла со временем началось выпадение волос. Он сделал операцию по пересадке волос, но она не помогла, а только вызвала привыкание к болеутоляющим, от передозировки которыми поп-король и скончался.

Судмедэксперт тоже поделился своими воспоминаниями об экспертизе причины смерти. "Первоначальное вскрытие мало что показало. Ничего особенного, что бы могло вас шокировать в теле 50-летнего человека. Он был относительно здоров, и состояние организма не предвещало скорой смерти", - рассказал специалист в документальном фильме.

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В 10-летнюю годовщину смерти Майкла Джексона полиция открыла новые подробности судмедэкспертизы

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Теги: майкл джексон, смерть, судмедэкспертиза, причины смерти



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