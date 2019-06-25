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Политика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

В МИД объяснили прибытие российского военного самолета в Венесуэлу

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу.

24 июня сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу.

Военнослужащие приехали для выполнения плановых работ, предусмотренных сервисными контрактами, заявил дипломат. Он подчеркнул, что речь не идет об усилении военного присутствия, передает РИА Новости.

Ранее в США рассказали о значительном сокращении российского присутствия в Венесуэле. Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter заявление о том, будто Россия вывела "большую часть своих людей из Венесуэлы". Глава Белого Дома не уточнил, кого именно имел в виду под "своими людьми", однако ранее в статье газеты The Wall Street Journal говорилось о сокращении числа военных советников с тысячи до нескольких десятков.

Москва со своей стороны отрицает присутствие военных советников или сотрудников ЧВК в Венесуэле. По официальным данным, в латиноамериканской стране находятся лишь сотрудники "Ростеха", занимающиеся ремонтом техники, поставленной Каракасу.

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В МИД объяснили прибытие российского военного самолета в Венесуэлу

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Теги: венесуэла, военные, россия



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