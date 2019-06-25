Все еще впереди: синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая летняя жара

Синоптики объявили, что самые жаркие дни лета-2019 в России еще впереди.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в средней полосе страны 31 июля и 1 августа. При этом, по его словам, наиболее жаркий период времени будет с 26 июля по 5 августа.

По данным Вильфанда, нагретая солнцем поверхность планеты медленно передает тепло вниз - непосредственно к земной суше. В итоге этот слой прогреется после 20 июля и почва начнет возвращать тепло в атмосферу, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня, 25 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Погода резко испортится: местами в регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. В МЧС рекомендуют уральцам соблюдать меры личной безопасности.