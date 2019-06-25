Решетников заявил, что цель переподчинения вузов краю - помочь им развиваться

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Пермский край
Максим Решетников, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Решетников заявил, что цель переподчинения вузов краю - помочь им развиваться

Глава Прикамья Максим Решетников полагает, что переподчинение вузов, расположенных в крае, на региональный уровень позволит лучше позаботиться о них, придать им дополнительный импульс для развития, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проблема в том, что государство хронически недоинвестирует в вузы. Со времён моей учёбы ничего не поменялось. К сожалению, сейчас на федеральном уровне так: даём денег на текущие траты, больше нет", - сказал глава региона на пресс-конференции.

В этих условиях не следует "сидеть и смотреть, как вузы чахнут".

"У них же и ментальность такая: нам мало денег дают, амбиций нет. В итоге угасают амбиции вузовского образования. Вузы за пределами Москвы и Петербурга отстают всё больше. Как это решить? Передайте функции учредителя региону и оставьте госзаказ на специалистов. Мы начнём строить корпуса, привлекать профессуру, то есть делать всё то, что федерация делает с крупными вузами. Это вынужденное предложение. То, что мы видим в садиках, школах, техникумах существенно отличается от того, что мы видим в вузах. Ими, особенно не "топовыми", давно никто не занимался", - сказал губернатор.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Решетников заявил, что цель переподчинения вузов краю - помочь им развиваться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, пресс-конференция, вузы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2019 13:22 Мск "В высшем образовании – тотальная недофинансированность": глава Прикамья попросил передать вузы регионам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети