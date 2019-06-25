Решетников заявил, что цель переподчинения вузов краю - помочь им развиваться

Глава Прикамья Максим Решетников полагает, что переподчинение вузов, расположенных в крае, на региональный уровень позволит лучше позаботиться о них, придать им дополнительный импульс для развития, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проблема в том, что государство хронически недоинвестирует в вузы. Со времён моей учёбы ничего не поменялось. К сожалению, сейчас на федеральном уровне так: даём денег на текущие траты, больше нет", - сказал глава региона на пресс-конференции.

В этих условиях не следует "сидеть и смотреть, как вузы чахнут".

"У них же и ментальность такая: нам мало денег дают, амбиций нет. В итоге угасают амбиции вузовского образования. Вузы за пределами Москвы и Петербурга отстают всё больше. Как это решить? Передайте функции учредителя региону и оставьте госзаказ на специалистов. Мы начнём строить корпуса, привлекать профессуру, то есть делать всё то, что федерация делает с крупными вузами. Это вынужденное предложение. То, что мы видим в садиках, школах, техникумах существенно отличается от того, что мы видим в вузах. Ими, особенно не "топовыми", давно никто не занимался", - сказал губернатор.