Решетников после скандала с "гендерной дискриминацией" предложил отменить приёмные экзамены в первый класс

Губернатор Прикамья Максим Решетников полагает, что требовать от поступающих в первый класс сдачи экзаменов неправильно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Комментируя на пресс-конференции "гендерную дискриминацию" в гимназии № 4, Решетников сказал, что попросил разобраться в ситуации прокурора края.

"А можем ли мы при поступлении в первый класс требовать экзаменов? Вообще-то, по данным экспертов, нет. Попросил прокурора края посмотреть. Насколько набор в первый класс по баллам допустим? Я заикнулся в разговоре с директором одной гимназии об этом и встретил острое отторжение. Может, однажды созреем для серьёзного разговора, и ситуация с гимназией №4 – повод поговорить. Это общество должно решать, нужны переходные периоды для адаптации", - сказал он.

Напомним, проходной балл в первый класс гимназии №4 для девочек составляет 69,1, а для мальчиков – 65,7. Департамент образования Перми после проверки объявил директору выговор.