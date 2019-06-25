Губернатор Прикамья: говоря о рабочих местах, надо доверять только налоговой

Глава Прикамья Максим Решетников во время пресс-конференции высказался о том, что "в крае нет нормальной статистики относительно количества рабочих мест", призвав доверять только данным налоговой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы можем разные рейтинги относительно количества рабочих мест приводить, но нормальной статистики нет. Создание 10 тыс. рабочих мест – те инвестпроекты, которые будут созданы к 2024 г., вся крупная промышленность и новые рабочие места в малом и среднем бизнесе", - сказал Решетников.

Он добавил, что в своей работе ориентируется на то, что сегодня самые надёжные – данные налоговой.

"Вектор моей работы – перейти к принятию решений на основании данных налоговой, показывающих экономику в разных разрезах. У нас в регионе – дисбаланс рабочей силы. В частности, в сфере IT – у нас таких специалистов нет, их разбирают с третьего курса", - сказал он.