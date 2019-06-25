Решетников: преимущество преобразований районов в городские округа - простота контроля за выделенными деньгами

Глава Прикамья Маким Решетников, комментируя преобразование в крае районов в городские округа, отметил, что поддерживает преобразование – так легче выстроить вертикаль управления, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я бы, конечно, хотел, чтобы в крае была одноуровневая система. Запуск нацпроектов – источник и причина моего желания. В двухуровневой системе расселение жилья – полномочия города. Край выделяет деньги в район, район – дальше, в поселения, и если хоть по одному из объектов кто-то ошибается, штрафуют всю сумму по краю. Учитывая, что программа сложная и контролировать стройку сложно, для нас это – гарантированные проблемы", - сказал Решетников.

В одноуровневой системе работать проще.

"Если все решения перейдут на 1 уровень, будет хорошо. К 1 января 2020 г. останется 10 муниципалитетов с двухуровневой системой. Через колено никого ломать не будем, если нет решения, хорошо. Будем страховать риски. Деньги не дать не можем, там же люди живут, но если дадим, будем в чём-то виноваты. Цель – максимально дать ресурс для развития", - сказал губернатор.

Решетников полагает, что если после преобразования нет опасений за выборы, значит, нет повестки.

"Любые выборы должны вызывать опасение, надо формировать повестку. Выделяем деньги, чтобы выйти к людям и сказать, на что потратим после объединения. Это вопрос работы с местной повесткой. Например, рассматриваем реконструкцию объектов по теплу, один – по Зюкайке. Объединившаяся территория подала заявку на объект, который не реконструировали 20 лет. Больница в Полазне – люди не верят, что её построят, но когда увидят, что ситуация меняется, поверят. Относительно того, что не все объединения прошли гладко, - это не люди бунтуют, а элита. Надо решить конкретные, местные вопросы, понять, чего люди хотят", - сказал глава Прикамья.