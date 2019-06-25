22 Октября 2020
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Общество Пермский край
Карта Пермского края, Пермский край, карта (2017) | Фото: yandex.ru

Решетников обозначил приоритеты дорожного строительства в Прикамье

Губернатор Прикамья Максим Решетников на пресс-конференции рассказал, какие инфраструктурные проекты край реализует в первую очередь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, "расставить приоритеты сложно", однако "первый эшелон" – Чусовской мост с подъездом, соединение Березников и Соикамска, дорога Кунгур – Соликамск, на юге региона – формирование "коридора" на Уфу, а также трасса Барда – Куеда.

"Там же – развитие дорог внутри в Перми, без этого транспортной схемы не будет. В частности, развязка Кирсанова – Карпинского, полностью улица Строителей", - сказал Решетников.

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Решетников обозначил приоритеты дорожного строительства в Прикамье

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Теги: Максим Решетников, пресс-конференция, дороги



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