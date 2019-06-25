22 Октября 2020
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Наука и техника В России
биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

С ноября в России планируют использовать биометрию в банкоматах и колл-центрах

В России 1 ноября стартует расширенный пилотный проект по использованию биометрии "Биометрия-light", сообщает "Коммерсант".

Планируется, что данные граждан - образцы лица и голоса - будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах.

Отмечается, что биометрия в сфере ДБО должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных.

Так, предлагается использовать ее для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее вместо кода из СМС.

Ранее Банк России предложил продлить внедрение биометрии для банков с лицензией до конца 2020 года.

По первоначальным планам предполагалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях банков до конца 2019 года. Инициатива призвана создать удобства клиентам и позволит пользоваться финансовыми услугами "на расстоянии".

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".

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С ноября в России планируют использовать биометрию в банкоматах и колл-центрах

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Теги: биометрия, банкоматы, колл-центры



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