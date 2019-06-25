Уральские моногорода возглавили список кризисных территорий

В список из 11 наиболее кризисных моногородов России вошли муниципалитеты Челябинской области Верхний Уфалей и Бакал. Оба моногорода стали территориями опережающего социально-экономического развития, однако за годы работы особого режитма в них создано недостаточно рабочих мест.

Список проблемных моногородов составило Минэкономразвития. В перечень помимо южноуральских территорий вошли Новопавловка, Вершино-Дарасунский и Первомайский (Забайкальский край), Туим и Вершина Теи (Хакасия), Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), Бытошь и Белая Березка (Брянская область), пишет РБК со ссылкой на материалы министерства. В Минэке оценивали показатели занятости, темпы роста экономики, оборот предприятий, а также учитывали оценку самих жителей.

Как сообщало Накануне.RU, число кризисных моногородов с 2014 г. увеличилось до 93. В ТОСЭР "Верхний Уфалей" работают четыре резидента, которые создали 72 рабочих места, при этом после закрытия "Уфалейникеля" без работы остались больше 2 тыс. жителей. Из данных министерства экономического развития Челябинской области следует, что резиденты всех ТОСЭРов в моногородах (включая ЗАТО "Росатома" Снежинск и Озерск) открыли дополнительно лишь 280 новых рабочих мест.

Напомним, Правительство подготовило новую программу комплексного развития монопрофильных территорий с финансированием более 57 млрд руб. Прошлая программа признана неэффективной.