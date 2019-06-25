Илон Маск отправил в космос ракету со 152 мертвецами

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy миссии STP-2 от стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Боковые ускорители ракеты вернулись в зоны посадки SpaceX 1 и 2 на станции ВВС Cape Canaveral во Флориде, а центральное ядро Falcon Heavy попыталось приземлиться на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане, однако взорвалось и упало в воду. Ускорители ранее уже использовались в миссии Arabsat-6A. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Ракета вывела в космос 3,7 тонны груза в интересах Минобороны США, управления океанических и атмосферных исследований и NASA - лабораторию по изучению условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, группировку спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Среди прочего, в грузе Falcon Heavy имелись 152 капсулы с прахом, которые будут выпущены в открытый космос. Такие услуги предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights, их стоимость составляет от $5 тыс. до $12,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС.