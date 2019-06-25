Илон Маск отправил в космос ракету со 152 мертвецами

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
илон маск (2016) | Фото:

Илон Маск отправил в космос ракету со 152 мертвецами

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy миссии STP-2 от стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Боковые ускорители ракеты вернулись в зоны посадки SpaceX 1 и 2 на станции ВВС Cape Canaveral во Флориде, а центральное ядро Falcon Heavy попыталось приземлиться на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане, однако взорвалось и упало в воду. Ускорители ранее уже использовались в миссии Arabsat-6A. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Читайте также:

Ракета вывела в космос 3,7 тонны груза в интересах Минобороны США, управления океанических и атмосферных исследований и NASA - лабораторию по изучению условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, группировку спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Среди прочего, в грузе Falcon Heavy имелись 152 капсулы с прахом, которые будут выпущены в открытый космос. Такие услуги предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights, их стоимость составляет от $5 тыс. до $12,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Илон Маск отправил в космос ракету со 152 мертвецами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: илон маск, spacex, falcon heavy, капсулы с прахом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети