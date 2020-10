Илон Маск отправил в космос ракету со 152 мертвецами

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy миссии STP-2 от стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Боковые ускорители ракеты вернулись в зоны посадки SpaceX 1 и 2 на станции ВВС Cape Canaveral во Флориде, а центральное ядро Falcon Heavy попыталось приземлиться на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане, однако взорвалось и упало в воду. Ускорители ранее уже использовались в миссии Arabsat-6A. Об этом сообщается на сайте SpaceX.