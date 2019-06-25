Стоянка для машин не войдет в благоустройство сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Проект благоустройства сквера &quot;Первых строителей МЖК&quot; на ЖБИ (2019) | Фото: официальная документация проекта

Стоянка для машин не войдет в благоустройство сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ

Расширение автомобильной стоянки рядом с реконструируемым сквером "Первых строителей МЖК" на ЖБИ не входит в план работ по благоустройству территории, передает корреспондент Накануне.RU.

Житель Екатеринбурга Николай Лаптев написал письмо в Администрацию города, рассказав о проблеме, касающейся появления вновь проектируемой стоянки на территории реконструируемого сквера. Согласно ответу муниципалитета от стоянки решено отказаться.

Ранее план благоустройства предусматривал создание автомобильной парковки на 24 машиноместа. Согласно публичной кадастровой карте, территория сквера предназначена для создания особо охраняемой природной территории (ООПТ). Согласно пункту 5 ст. 41 "Положения об ООПТ местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург", режимом особой охраны памятников ландшафтной архитектуры ("ООПТ с уникальными природно-антропогенными ландшафтами площадью менее 5 гектаров"), запрещается проезд и стоянка автотранспорта.

сквер "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: Администрация Екатеринбурга

сквер "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: Администрация Екатеринбурга

В Администрации пояснили, что изначально проектом было предусмотрено расширение автопарковки, однако сейчас внесены изменения и данные виды работ исключены.

ответ Администрации города о планах благоустройства сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Проект благоустройства сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: официальная документация проекта

Ранее сообщалось, что в сквере, который находится за КОСКом "Россия", произведут ремонт амфитеатра, пешеходных дорожек, сооружений, многоярусного цветника, установят малые архитектурные формы. В сквере оборудуют зоны активности в виде детской площадки с резиновым покрытием и спортивной площадки с тренажерами.

Проект благоустройства сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: официальная документация проекта

Проект благоустройства сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ(2019)|Фото: официальная документация проекта

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стоянка для машин не войдет в благоустройство сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЖБИ, сквер Первых строителей МЖК, стоянка, благоустройство, реставрация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети