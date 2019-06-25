Стоянка для машин не войдет в благоустройство сквера "Первых строителей МЖК" на ЖБИ

Расширение автомобильной стоянки рядом с реконструируемым сквером "Первых строителей МЖК" на ЖБИ не входит в план работ по благоустройству территории, передает корреспондент Накануне.RU.

Житель Екатеринбурга Николай Лаптев написал письмо в Администрацию города, рассказав о проблеме, касающейся появления вновь проектируемой стоянки на территории реконструируемого сквера. Согласно ответу муниципалитета от стоянки решено отказаться.

Ранее план благоустройства предусматривал создание автомобильной парковки на 24 машиноместа. Согласно публичной кадастровой карте, территория сквера предназначена для создания особо охраняемой природной территории (ООПТ). Согласно пункту 5 ст. 41 "Положения об ООПТ местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург", режимом особой охраны памятников ландшафтной архитектуры ("ООПТ с уникальными природно-антропогенными ландшафтами площадью менее 5 гектаров"), запрещается проезд и стоянка автотранспорта.

В Администрации пояснили, что изначально проектом было предусмотрено расширение автопарковки, однако сейчас внесены изменения и данные виды работ исключены.

Ранее сообщалось, что в сквере, который находится за КОСКом "Россия", произведут ремонт амфитеатра, пешеходных дорожек, сооружений, многоярусного цветника, установят малые архитектурные формы. В сквере оборудуют зоны активности в виде детской площадки с резиновым покрытием и спортивной площадки с тренажерами.