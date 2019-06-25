На Южном Урале коммунальщика будут судить за смерть женщины, на которую упала глыба льда

На Южном Урале замдиректора управляющей компании ООО "Симское ЖКХ" будут судить за гибель женщины в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Сим. С крыши дома на женщину упала глыба льда. От полученных травм она скончалась на месте.

Следствие считает, что умышленное бездействие обвиняемого, выразившееся в не проведении работ по очистке кровли, привело к сходу наледи и гибели женщины.

Коммунальщику грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.