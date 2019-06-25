22 Октября 2020
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Общество Пермский край
ПМЭФ, Максим Решетников (2018) | Фото: Накануне.RU

Решетников анонсировал участие Романа Абрамовича в строительстве новой сцены для оперного театра

Губернатор Прикамья Максим Решетников, комментируя уход худрука Театра оперы и балета Теодора Курентзиса с этого поста, рассказал, что ранее говорил ему о том, что большую часть "хорошего вина", с которым маэстро сравнил свою музыку, должны получать жители Перми и гости города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об уходе Курентзиса стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Решетников на пресс-конференции рассказал, что у него было "несколько волн взаимоотношений с Курентзисом".

"На каком-то этапе мы обсуждали, что нужно больше его присутствия в Перми. Он сравнил свою музыку с дорогим вином и сказал, что занимается "его экспортированием". Но мне бы хотелось, чтобы его потребляли в Перми, чтобы сюда больше людей приезжали", - сказал Решетников.

В этих условиях были сложности из-за отсутствия в театре репертуара.

"С другой стороны, не было репетиционной базы. Весной мы вышли на все решения – по ДК Солдатова, чтобы ещё и театр загрузить работой, по новым постановкам, появился репертуар. К моменту Дягилевского фестиваля плодотворно общались, все деньги заложили. Но Теодор принял такое решение, и сказал, что, уходя, он не уходит, а останется худруком фестиваля, будет гастролировать с "MusicAeterna". Сможем и в театре запустить дополнительный виток, он у нас самый малоработающий", - сказал губернатор.

Он добавил, что новая сцена для оперного театра – вопрос риторический, однако в её появлении поучаствует Роман Абрамович.

"Она нужна пермякам, театру, поэтому мы будем строить её вне зависимости от того, кто директор и худрук. Что касается статуса людей, есть те, кто построят сцену, фасад. Нам помогает Роман Абрамович. Фасадом займётся международная команда. В этом году – проект и экспертиза, есть поручение премьера Дмитрия Медведева о включении в федеральную программу. Срочно надо это закончить. Если всё хорошо, в следующем году выйдем на стройку", - сказал губернатор.

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Решетников анонсировал участие Романа Абрамовича в строительстве новой сцены для оперного театра

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Теги: Теодор Курентзис, MusicAeterna, Дягилевский фестиваль, Максим Решетников



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