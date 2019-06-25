В поезде "Анапа - Екатеринбург" массово отравились юные спортсмены

В поезде "Анапа - Екатеринбург" массово отравились дети. Транспортные следователи уже ведут проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, воспитанники спортивной школы в количестве 60 детей и пятеро сопровождающих представителей школы следовали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский". В уральской столице они должны были пересесть на поезд "Волгоград - Нижневартовск" до станции "Сургут".

Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети вдруг почувствовали себя плохо: налицо были признаки пищевого отравления. Впоследствии за медицинской помощью обратились шестеро детей, один был снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ №9 с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Остальные несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, но врачи сопровождали их до самого Сургута.

Однако по результатам повторного осмотра медработниками в Сургуте еще одному ребенку все же потребовалась госпитализация. Остальных отправили по домам.

На данный момент транспортные следователи провели осмотр места происшествия. Уже допрошен тренерский состав, сопровождавший детей, и медицинский персонал. Также запрошена документация относительно поездки юных спортсменов.

Напомним, похожий случай произошел ровно год назад, когда около 30 детей из поезда "Екатеринбург - Анапа" массово отравились после посещения вагона-ресторана.