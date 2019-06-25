Требования кредиторов Антипинского НПЗ приросли сотнями миллионов рублей

В дело о банкротстве Антипинского НПЗ (80% принадлежит СП Сбербанка и азербайджанской SOCAR, еще 20% - однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову) вступает компания "Коксохимтранс". Предприятие опубликовало сообщение о намерении обратиться в тюменский арбитраж, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма задолженности АНПЗ перед контрагентом не указана, однако ранее "Коксохимтранс" выиграл несколько судов у завода. В мае арбитраж постановил взыскать с АНПЗ в пользу компании 53,6 млн руб. задолженности, которую "Коксохимтранс" выкупил у "Совфрахта". Второе решение суда вынесено в марте текущего года: арбитраж присудил "Коксохимтрансу" 60,5 млн руб.

Заявление "Коксохимтранса" о вступлении в дело о банкротстве в суд не поступило.

Тем временем в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от НПП "Болдар" к Антипинскому НПЗ с требованием взыскать 603,7 тыс. руб., еще порядка 566 тыс. руб. требует компания "Тюмень прибор", заявление сегодня поступило в АС Тюменской области.

Напомним, что размер своей задолженности Антипинский НПЗ оценил в 346,4 млрд руб. В ходе банкротного дела прибавились требования ряда контрагентов. Слушания дела начнутся в июле.