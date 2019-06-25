22 Октября 2020
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Общество Курганская область
вареная колбаса (2019) | Фото:kozelki-m.ru

В вареной колбасе одного из курганских производителей нашли антибиотики

В вареной колбасе одного из курганских мясокомбинатов нашли антибиотики.

Была отобрана проба колбасного изделия вареного "ГОСТ-Докторская", в нем нашли доксициклин и энрофлоксацин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области.

Стоит отметить, что если в мясе, из которого делают вареную колбасу, превышены допустимые нормы антибиотиков, то в составе готового продукта их остается после обработки до 93% исходного препарата.

Употребление в пищу такой колбасы опасно разрушением иммунитета к приему антибиотиков, то есть человек будет не защищен перед инфекциями и микроорганизмами.

Сейчас в отношении предприятия проводится проверка. На территории Кургана работают три мясокомбината, в каталоге продукции которых есть вареная колбаса "ГОСТ-Докторская". Это мясокомбинат "Велес", курганский мясокомбинат "Стандарт" и ООО "Вит". В продукции какого именно производителя нашли антибиотики - не сообщается.

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В вареной колбасе одного из курганских производителей нашли антибиотики

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Теги: колбаса, Курган, лекарства, антибиотики, состав, Россельхознадзор



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