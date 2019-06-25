В Роскосмосе опровергли информацию о нештатной ситуации при возвращении на Землю экипажа МКС

Роскосмос сообщил о штатной посадке космического корабля "Союз", стартовавшего с МКС к Земле.

"По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта. Замечаний нет, - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса. - После полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ). Таким образом, сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными".

Интересно, что СМИ ссылались на информацию американского космического агентства. В NASA сообщили, что у "Союза" после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки корабля.

Экспедиция, из которой вернулся экипаж, была, пожалуй, одной из самых скандальных за всю историю МКС. Так, Олег Кононенко вместе с другим космонавтом - Сергеем Прокопьевым - в ходе пребывания на МКС выходили в открытый космос для получения улик, необходимых для расследования причин появления "дырки" в "Союзе МС-09".

Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".

После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза".

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.

Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Расследование еще ведется.