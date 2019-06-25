Теперь официально: глава минфина приедет в Пермь 5 июля

Губернатор Прикамья Максим Решетников анонсировал визит в край министра финансов России Антона Силуанова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во время пресс-конференции Решетников заявил, что глава минфина приедет в Пермь 5 июля. Силуанов примет участие в совещании по нацпроектам и обсудит предварительные итоги работы группы Госсовтета по экономике и финансам, которой руководит глава региона.

"Будем обсуждать, какие есть предложения у регионов по экономической повестке, у нас их несколько. Параллельно покажем, что у нас есть, какие проекты", - сказал губернатор.