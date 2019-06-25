Все детсады в Охе на севере Сахалина закрыли из-за гепатита А в воде

Все детские сады и пришкольные лагеря в городе Оха на севере Сахалина временно закрыты – ранее в водопроводной воде был обнаружен вирус гепатита А.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области, также закрыт спорткомплекс на плановый ремонт.

Напомним, вирусная инфекция была обнаружена у жильцов многоквартирного дома Охи, госпитализирована семья.

Ход лечения пострадавших лично контролирует глава министерства здравоохранения области Владимир Ющук.

На место происшествия вылетели специалисты из областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды и привезти противовирусную вакцину.

Отмечается, что в пробах не выявили возбудителей заболеваний.

В Охе ко всем жилым домам теперь подвозят питьевую воду. Все санитарные службы работают в режиме повышенной готовности, а управляющие компании срочно обеззараживают подъезды и подвалы.