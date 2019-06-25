Депутаты гордумы Екатеринбурга не собираются уходить на каникулы

Сегодняшнее заседание городской думы Екатеринбурга официально стало последним очередным в весенне-летнем сезоне этого года, однако депутаты не собираются массово уходить на "парламентские каникулы".

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU председатель гордумы Игорь Володин, не все народные избранники собираются в отпуска.

"Надо наводить порядок в своих избирательных округах, поэтому основная масса депутатов остаётся в городе, - пояснил спикер. - Кроме того, продолжат работать профильные комиссии, ведь начинается рассмотрение городского бюджета на следующий год".

По словам Володина, доклад мэра Екатеринбурга Александра Высокинского планируют заслушать на внеочередном заседании 5 июля, чтобы на основании информации о социально-экономическом положении муниципалитета строить дальнейшие прогнозы развития города, в том числе в контексте финансирования основных расходов муниципальной казны.

"Мы прикинем примерно, какой бюджет получим на следующий год, и уже из этих реалий будем принимать конкретные решения", - уточнил председатель гордумы.