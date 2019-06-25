Пилот сдает "змейку"? Самолет, летающий туда-сюда над Москвой, встревожил горожан

Москвичи заметили, что над столицей по сложному маршруту летает небольшой самолет. Flightradar показывает, что это Beechcraft King Air 350, принадлежащий ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Ранее этот самолет уже привлекался Аэроконтролем для аналогичных полетов при съемке ортофотоплана столицы - аэрофотосъемка позволяет провести обновление цифровых топографических планов, карт и схем масштабного ряда 1:2000-1:25000.