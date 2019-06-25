22 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске бывшего сотрудника Росреестра будут судить за взятку в полмиллиона рублей

В Челябинске будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росреестра по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый при посредничестве двух человек получил взятку в 30 тыс. руб. от директора коммерческой организации за незаконную государственную регистрацию права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения. Аналогичное преступление, как считает следствие, было совершено в 2018 году. Взятка составила 500 тыс. руб.

В настоящий момент имущество обвиняемого на сумму свыше 1,1 млн рублей арестовано.

Уголовное дело в отношении посредника в получении взятки выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и также направлено в суд.

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В Челябинске бывшего сотрудника Росреестра будут судить за взятку в полмиллиона рублей

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Теги: Росреестр, взятка, уголовное дело, суд,



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