В Челябинске бывшего сотрудника Росреестра будут судить за взятку в полмиллиона рублей

В Челябинске будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росреестра по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый при посредничестве двух человек получил взятку в 30 тыс. руб. от директора коммерческой организации за незаконную государственную регистрацию права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения. Аналогичное преступление, как считает следствие, было совершено в 2018 году. Взятка составила 500 тыс. руб.

В настоящий момент имущество обвиняемого на сумму свыше 1,1 млн рублей арестовано.

Уголовное дело в отношении посредника в получении взятки выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и также направлено в суд.