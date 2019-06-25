Свердловский омбудсмен: с переходом к новым правилам обращения с мусором мы справляемся без острых моментов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня, 25 июня, провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, обсуждались текущие вопросы развития области, в том числе в свете реализации национальных проектов. Одной из поднятых тем стал процесс перехода Среднего Урала на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта "Экология".

"Считаю, что мы с переходом к новым правилам обращения с мусором справляемся без особых острых моментов. Одной из трудных остается ситуация со строительством мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском. Завтра у меня будет встреча с самыми авторитетными экологами Свердловской области, которые работают над этой тематикой. И я думаю, мы снимем напряжение, которое кто-то все-таки там добавляет", - заявила омбудсмен.

Кроме этого, Куйвашев и Мерзлякова обсудили ход работы по выделению земель для многодетных семей и развитие сферы здравоохранения, а также работу с медицинскими кадрами в муниципалитетах Среднего Урала.

Напомним, накануне губернатор на совещании с региональными операторами потребовал неукоснительного выполнения всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора в Свердловской области. Глава региона дал ряд поручений и пригрозил увольнениями.