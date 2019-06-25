Свердловский омбудсмен: с переходом к новым правилам обращения с мусором мы справляемся без острых моментов

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Татьяна Мерзлякова, полиция, задержание (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловский омбудсмен: с переходом к новым правилам обращения с мусором мы справляемся без острых моментов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня, 25 июня, провели рабочую встречу.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, обсуждались текущие вопросы развития области, в том числе в свете реализации национальных проектов. Одной из поднятых тем стал процесс перехода Среднего Урала на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта "Экология".

"Считаю, что мы с переходом к новым правилам обращения с мусором справляемся без особых острых моментов. Одной из трудных остается ситуация со строительством мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском. Завтра у меня будет встреча с самыми авторитетными экологами Свердловской области, которые работают над этой тематикой. И я думаю, мы снимем напряжение, которое кто-то все-таки там добавляет", - заявила омбудсмен.

переработка мусора,(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, Куйвашев и Мерзлякова обсудили ход работы по выделению земель для многодетных семей и развитие сферы здравоохранения, а также работу с медицинскими кадрами в муниципалитетах Среднего Урала.

Напомним, накануне губернатор на совещании с региональными операторами потребовал неукоснительного выполнения всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора в Свердловской области. Глава региона дал ряд поручений и пригрозил увольнениями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский омбудсмен: с переходом к новым правилам обращения с мусором мы справляемся без острых моментов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мерзлякова, Куйвашев, встреча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2019 15:19 Мск Уральский регоператор заявит в полицию на бизнесмена, устроившего свалку, которую показали Путину

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2019 12:35 Мск "Коллеги, я вас предупреждаю": Куйвашев пригрозил увольнениями представителям регоператоров ТКО
Ранее 21.06.2019 14:19 Мск Скандала всероссийского уровня не случилось: в Верхней Салде мусор вывозят, как положено
Ранее 20.06.2019 15:50 Мск Прокуратура проверит соблюдение закона при вывозе мусора в Верхней Салде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети