Девять человек пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла накануне на 1586 км трассы М-5 на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем SKODA.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры 63-летняя женщины, две девочки 12 лет и мальчик 7 лет, а также водитель иномарки и его пассажиры 32-летняя женщина и девочки в возрасте 5 и 12 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированы девять человек.

"Сейчас в реанимации находятся 4 человека: мужчина, женщина и двое детей. Состояние пациентов средней тяжести. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу. В хирургическом отделении сейчас находятся 2 взрослых и 3 детей, состояние у всех стабильное. У всех пострадавших травмы характерные для ДТП", - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что пострадавшие жители Ставропольского края и Новгородской области.