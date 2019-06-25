Елизавета II отчиталась о доходах – за год ее семья заработала 100 миллионов фунтов

Британская королевская семья отчиталась о доходах и расходах за минувший год (с 31 марта 2018 года по 31 марта 2019). Отчетность опубликована на сайте королевы.

Согласно документу, суверенный грант (основной источник дохода семьи) за год составил 82,2 млн фунтов стерлингов. Суверенный грант – это 15% от дохода, который приносит "собственность короны", остальные деньги переходят в бюджет страны. Кроме того, семья получила и дополнительные доходы – от управления недвижимостью и другими активами, не попадающими под определение "собственность короны" – это еще 17,8 млн фунтов.

Расходы при этом составили 67 млн фунтов – это больше на 41% по сравнению с предыдущим годом. В канцелярии королевской семьи это объясняют ростом цен на недвижимость и ее обслуживание, в частности, ремонтом Букингемского дворца. Для принца Гарри и Меган Маркл реконструировали коттедж Фрогмор в Виндзоре, хотя до этого для них же делали ремонт в Кенсингтонском дворце, но парочка не пожелала терпеть соседство с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Отдельным документом выделены все поездки, стоимость которых превысила 15 тыс. фунтов. Чаще всего члены британской королевской семьи путешествуют на вертолетах (204 перелета) – это обошлось в 688 тыс. фунтов, чартеры (43 перелета) – в 369 тыс. фунтов, кроме того, представители семьи ездят на королевском поезде (если речь идет о перемещениях по острову) и иногда летают обычными регулярными рейсами. Всего на перемещения родственников королевы пришлось потратить 2,7 млн фунтов стерлингов.