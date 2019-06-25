Архангельский губернатор решил назначить своим заместителем "мусорного" эксперта

Новым заместителем губернатора Архангельской области Игоря Орлова может стать калужский чиновник Алексей Никитенко, который на прошлой должности занимался мусорной темой.

Его кандидатура на этот пост будет представлена областным депутатам 26 июня.

Никитенко занимал должность заместителя губернатора Калужской области, он курировал строительство полигона для московского мусора у села Михали, сообщает Regnum.

Напомним, в Архангельской области продолжаются многочисленные митинги против приема и переработки мусора из московского региона. Организаторы надеялись, что в ходе прямой линии с президентом 20 июня власть услышит их требования, однако этого не случилось.

По-прежнему одним из основных требований митингующих является требование отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и полное прекращение подготовительных работ к строительству полигона на Шиесе.

Ранее активисты открыли "бессрочный" лагерь вблизи станции Шиес, где периодически проходят стычки протестующих с охраной ЧОПа и куда власти Архангельской области вынуждены были стянуть дополнительные силы полиции и Росгвардии.