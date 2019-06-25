22 Октября 2020
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Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Екатеринбурга попросили губернатора не повышать цены на "коммуналку"

Дума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой не повышать тарифы на коммунальные услуги в середине текущего года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил Колесников, следует разделять жилищные платежи, которые в регионе, по его словам, остаются невысокими, и коммунальные - их "вес" в платёжках жителей составляет около 75%. Народный избранник предложил коллегам не дожидаться июля, когда Региональная энергетическая комиссия (РЭК) планово будет рассматривать величину тарифов, а сработать на опережение.

"Если не вырастут - хорошо", - отметил депутат, и дума с ним согласилась

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Депутаты Екатеринбурга попросили губернатора не повышать цены на "коммуналку"

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Теги: депутаты, городская дума екатеринбурга, рост тарифов



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