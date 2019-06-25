Александр Гусев о парке "Петровский остров" - это знаковое место

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил территорию Петровского острова Воронежа, передает корреспондент Накануне.RU. О концепции создания историко-культурного тематического парка «Петровский остров» рассказывал помощник губернатора, председатель окружного совета центрального объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов.

Создание парка включено в федеральный план мероприятий по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и утверждено Медведевым, срок реализации до 2022 года за счет средств регионального бюджета.Идея открытия историко-культурного тематического парка около Адмиралтейской площади с воссозданием Воронежской верфи и строительством действующей модели корабля «Гото Предестинация» возникла еще в 2008 году.

Предложенный вариант развития территории острова предполагает появление уменьшенной копии Воронежской крепости ХVII века, построек, реконструирующих образ города ХVII – ХVIII веков – жилых домов, ремесленных лавок, трактиров и т.д., а также экскурсионной пристани и верфи. В центре острова согласно концепции может быть размещена площадь и двухэтажное здание Цейхгауза с музеем, конференц-залами, административными помещениями. А связать остров с набережной предложено посредством понтонного моста.

Региональный департамент имущественных и земельных отношений области уже завершает процедуру постановки на кадастровый учет Петровского острова, а также Острова любви и острова Максима Горького.

Александр Гусев подчеркнул:"Нам нужен более реалистичный вариант. Я думаю, он будет интересным с точки зрения интерактива. Не просто красивые сооружения, здания, но здесь должна быть жизнь, для чего сюда люди будут приходить. Я думаю, что через полтора месяца реально увидеть уже расчеты, сколько это будет ориентировочно стоить, и более реалистичную картинку того, что мы в итоге получим. Торги, проектирование – это, наверное, до марта-апреля будущего года. Надеюсь, что мы в будущем году уже выйдем сюда на площадку с проектом. Это знаковое место. И его нельзя сейчас испортить какими-то очень бюджетными решениями. Мы должны посмотреть на 50 лет вперед и не поскупиться, сделать правильно".

В ходе выездного совещания речь также шла о развитии набережной. Глава региона четко дал понять, что высотки здесь не появятся. Решение о переводе земли под набережной в статус общественно-деловой и рекреационной будет исполнено в ближайшее время.