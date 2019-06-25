22 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге во время капремонта в жилом доме в квартире рухнул чердак

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об обрушении чердака в жилом доме.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, 24 июня в многоквартирном доме №17 по улице Старых Большевиков в ходе работ по капитальному ремонту в квартире №5 произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В этот момент внутри никого не было, пострадавших нет.

Как уже выяснили в прокуратуре, управление данным домом осуществляет ООО "УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга". Проведение капремонта здесь было запланировано на период 2018-2020 годов. Сейчас в многоквартирном доме по указанному адресу проводятся работы по ремонту фасада и системы водоотведения.

По данным ведомства, непосредственно выполнение работ ведет подрядная организация ООО "СК "УКС Каменскстрой", а услуги строительного контроля осуществляет ООО "ВЕСТ". Срок сдачи объекта в соответствии с договором был установлен до 1 августа этого года.

Прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений. Как заверили в надзорном ведомстве, по ее результатам и при наличии оснований к виновным будут обязательно приняты меры.

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В Екатеринбурге во время капремонта в жилом доме в квартире рухнул чердак

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Теги: капремонт, дом, обрушение, Екатеринбург



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