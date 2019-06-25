В Екатеринбурге во время капремонта в жилом доме в квартире рухнул чердак

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об обрушении чердака в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, 24 июня в многоквартирном доме №17 по улице Старых Большевиков в ходе работ по капитальному ремонту в квартире №5 произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В этот момент внутри никого не было, пострадавших нет.

Как уже выяснили в прокуратуре, управление данным домом осуществляет ООО "УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга". Проведение капремонта здесь было запланировано на период 2018-2020 годов. Сейчас в многоквартирном доме по указанному адресу проводятся работы по ремонту фасада и системы водоотведения.

По данным ведомства, непосредственно выполнение работ ведет подрядная организация ООО "СК "УКС Каменскстрой", а услуги строительного контроля осуществляет ООО "ВЕСТ". Срок сдачи объекта в соответствии с договором был установлен до 1 августа этого года.

Прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений. Как заверили в надзорном ведомстве, по ее результатам и при наличии оснований к виновным будут обязательно приняты меры.