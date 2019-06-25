"Альфа-банк" взыскал с компаний экс-акционера "Югры" 16,8 млрд

Московский суд удовлетворил иск "Альфа-банка" к компаниям, связанным с бывшим собственником банка "Югра" Алексеем Хотиным. С восьми компаний по решению суда будет взыскано 16,8 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщалось ранее, "Альфа-банк" подал пять исков о взыскании долгов с банкира. Помимо Хотина ответчиком по некоторым искам являются связанные с ним компании, которые владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ "Черемушки" на Профсоюзной улице, торговым центром "Филион" на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.

Суд удовлетворил требования банка: обязал выплатить $262 млн просрочки по долгу и неустойку в $9,5 млн.

При этом суд рассматривает еще два иска "Альфа-банка" к структурам Хотина, требования по которым превышают 23 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.