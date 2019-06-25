В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении случайных прохожих газировкой - им оказался 26-летний Мурат С. Полицейские приехали в хостел, где мужчина арендовал койко-место.

Все отравления проходили с 11 мая по 21 июня. Всего подозреваемый предположительно отравил 17 человек. Он предлагал своим жертвам газировку или алкоголь, они выпивали и отключались, после этого злоумышленник грабил людей и скрывался.

Как пишет "Baza", в жилище у мужчины полицейские нашли феназепам и несколько украденных сумок.