22 Октября 2020
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газировка Пепси Кока-кола Pepsi Coca-Cola (2015) | Фото:wallpage.ru

В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении случайных прохожих газировкой - им оказался 26-летний Мурат С. Полицейские приехали в хостел, где мужчина арендовал койко-место.

Все отравления проходили с 11 мая по 21 июня. Всего подозреваемый предположительно отравил 17 человек. Он предлагал своим жертвам газировку или алкоголь, они выпивали и отключались, после этого злоумышленник грабил людей и скрывался.

Как пишет "Baza", в жилище у мужчины полицейские нашли феназепам и несколько украденных сумок.

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В Москве задержали подозреваемого в отравлении людей газировкой

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Теги: Мурат С., газировка, отравление, полиция, задержание, Москва



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