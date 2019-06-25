22 Октября 2020
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Отставку Евкурова встретили стрельбой в воздух. Глава Ингушетии ушёл после массовых протестов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к президенту с просьбой о досрочной отставке. Бывший десантник, участник героического броска на Приштину, он возглавил свою малую родину в 2008 г. Глава республики уже подавал в отставку в 2013 г., после чего сразу же был назначен исполняющим обязанности и снова занял руководящий пост (в Ингушетии нет прямого голосования, главу региона выбирает парламент из трёх кандидатур, предложенных президентом РФ).
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В сентябре 2018 г. Юнус-Бек Евкуров был переизбран ещё на пять лет, но в итоге решил оставить свой пост менее чем через год. Поводом стали многотысячные митинги против границы с Чеченской республикой. Скандальное соглашение отменено не было, а многие активисты, в том числе уважаемые в республике старейшины подверглись уголовному преследованию и оказались за решёткой.

Рейтинг действующего главы начал катастрофически падать, и сам Евкуров в обращении признал ответственность за что, что народ сегодня разобщён.

Оппозиция в Ингушетии восприняла уход главы как победу. Местами это событие отметили стрельбой в воздух.

В Назрани на площади Согласия прошли массовые народные гуляния, участников которых, как сообщает телеграм-канал Годекан, пришлось успокаивать полиции.

"Фортанга.Org" отмечает, что продолжаются попытки списать все на мифические внутриклановые разборки, тогда как признать, что народный протест может влиять на решение Кремля, слишком страшно.

При этом проблемы, приведшие к разобщённости среди ингушского народа, остаются – лидеры протестов по-прежнему либо в розыске, либо задержаны, а соглашение по границе с Чечнёй не отменено. Более того в соцсетях активно обсуждается версия, будто на смену Евкурову будет прислан варяг, не связанный с республикой, на которого возложат миссию окончательно подавить протесты. Но, как считают сами участники митингов, "кто будет следующий и каким он будет, другая песня, другая битва. Но этого слили мы".

Публицист Максим Шевченко отмечает, что Евкуров не мог не уйти под давлением улицы, но сделал это так, чтобы не пролилась кровь, а раздором в ингушском обществе не воспользовались внешние силы. В то же время Максим Шевченко предполагает, что уход Евкурова может положить начало полномасштабной войне тейпов и спецслужб.

Юнус-Бек Евкуров(2013)|Фото: Накануне.RU

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Отставку Евкурова встретили стрельбой в воздух. Глава Ингушетии ушёл после массовых протестов

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Теги: Евкуров, Ингушетия, отставка, Максим Шевченко



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Ранее 08.07.2019 14:37 Мск Евкуров стал заместителем министра обороны РФ
Ранее 27.06.2019 11:11 Мск СМИ: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет заместителем Шойгу

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Ранее 24.06.2019 20:09 Мск Глава Ингушетии, пришедший на пост с военной службы на Урале, подал в отставку

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