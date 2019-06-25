ПАСЕ пригласила делегацию РФ участвовать в июньской сессии

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали "за", 62 "против", 10 "воздержались").

Это произошло, несмотря на усилия Украины по затягиванию процесса рассмотрения проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

Таким образом, российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в ПАСЕ, сообщает Regnum.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

В мае министры иностранных дел стран-членов Совета Европы (СЕ) приняли решение, которое делает возможным возвращение России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба назвал это решение "позорным".

Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании СЕ, заранее ожидая подобного решения. А в сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку в случае возвращения России. Украина также грозит выйти из Минских соглашений.