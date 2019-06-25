Малахова и его "Прямой эфир" обвинили в "похищении" пожилого мужчины для съемок

На методы работы продюсеров программы Андрея Малахова снова жалуются. Жительница Москвы обвинила съемочную группу "Прямого эфира" в обмане и даже похищение своего престарелого отца.

По словам москвички Татьяны, продюсеры программы сначала под благим предлогом напросились на дачу к ее отцу, мол, хотят поснимать для передачи про юбилей одной актрисы, которая очень давно работала у пожилого мужчины. Он дал интервью, да и других родственников поснимали. Затем журналисты явились еще раз: теперь они хотели взять ДНК у отца Татьяны.

"По ходу съёмок на даче, ситуация стала странным образом меняться: они начали отца подробно расспрашивать о дочери Галины Стахановой ( походу ещё снимать меня и фоткать), т.к. отец человек пожилой (75) и пьющий, нёс какую то ахинею и путался в показаниях. Я спросила, причём здесь дочь? Они говорят, что неизвестно от кого родила Галина Стаханова и мы хотели бы для интриги взять у отца тест на ДНК, рядом лежали заготовленные перчатки и какие-то тампоны. Отец офигел мало сказать, а я тем более! Он категорически отказался от теста, я устыдила этих дам, мол, женщина пожилая, а вы такую тему мусолите, явно не про юбилей! Они, сразу- нет, нет, не хотите не надо, мы вышлем вам 50000 на карту. Я сказала, что мы не нуждаемся и очень вежливо попросила их заканчивать со съёмками", - пишет женщина в Facebook.

Татьяна рассказывает, что продюсеры еще раз звонили и просили приехать на съемки, но они с отцом отказались. А накануне женщина узнала, что ее отца все-таки вывезли сниматься: "Я написала, что Папа отказался от съёмок ( накануне я отцу объяснила, что они нас обманули и хотят снять мерзость, он со мной согласился). Сейчас узнаю, что они приехали на дачу, сказали отцу, что перевели мне деньги за съемку, кстати второй экземпляр договора, ни мне, ни отцу не оставили. Сейчас везут его в Москву. Я дозвонилась Кеслер: как вы можете, так втихую, приехать и забрать, она сказала, что я сильно нервничаю и вообще он взрослый человек и сам вправе решать куда ему ехать ( поддержка пожилому, больному человеку уже не нужна!!!). После этого она трубку не берет вообще, отец ответил на один звонок, потом грубо рявкнул: какое твоё дело и больше трубку не берет, видно обработали по дороге, голоса у этих дам вкрадчивые и на вид женщины милые. Жду их около подъезда с камерой!".

Возмущенная женщина обращается к Малахову: "Уважаемый Андрей Малахов! Что это за методы? Я не хочу чтобы вы позорили моего отца, меня и мою семью из- за рейтингов! (имели ли они право снимать несовершеннолетних детей в таком контексте передачи?) Я, как дочь, несущая ответственность за здоровье и репутацию своей семьи и моего отца, требую прекратить использования пожилого человека, с пониженной критичностью мышления, в своих целях. Исходя из тех методов, которые вы используете в подготовке передачи, я уверена, что на прямом эфире будут провокации и не хочу подвергать отца такому испытанию! Прошу, друзья, максимальный репост до начала этого злосчастного эфира!".

Напомним, недавно журналом Малахова "СтарХит" возмущался Максим Галкин. Он обвинил телеведущего в распространении фейковых новостей о его с Пугачевой личной жизни.