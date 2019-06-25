Выпускница гимназии №9 из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница гимназии №9 Екатеринбурга Анастасия Пределина сдала Единый государственный экзамен на 400 баллов.

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Уральская старшеклассница набрала максимальные баллы по русскому языку, математике профильного уровня, информатике и физике. Как отметил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, ежегодно количество выпускников с высшими баллами в регионе только растет.

По данным областного минобра, в этом году на Среднем Урале 18 школьников получили максимальные баллы по физике, 13 - по профильной математике и 19 по химии. Еще 11 старшеклассников набрали баллы за ЕГЭ по истории и трое - по иностранному языку, пишет Infox.ru.

Ранее стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2019 году у российских школьников.