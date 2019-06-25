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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на водителя, который сбил двух человек, завели уголовное дело

В Челябинске на водителя, сбившего двух человек, завели уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 23 июня во дворе дома по адресу Социалистическая, 12. На кадрах видно, как водитель ВАЗ сбивает двух человек, которые направлялись к его машине. Одного из пострадавших автомобиль переехал. По словам очевидцев, водитель был в полицейской форме и якобы представился майором при исполнении. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что мужчина не имеет отношения к полиции. Он действительно работал в правоохранительных органах и уволился на пенсию в 1998 году.

Сейчас мужчина находится в специализированном медицинском учреждении. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Челябинске на водителя, который сбил двух человек, завели уголовное дело

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Теги: полиция, ДТП, авария, проверка, уголовное дело,



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