В думе Екатеринбурга попытались наказать депутата за участие в "скверных" протестах

Сегодня на очередном заседании гордумы член комиссии по этике Константин Киселёв доложил коллегам, что комиссия не увидела нарушений в поведении депутата, члена фракции КПРФ Романа Ступникова.

Жалоба исходила от депутата Дмитрия Николаева и касалась "непарламентского" поведения коммунистов в ходе поддержки протестов в защиту сквера у Театра драмы, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Киселёва, комиссия по этике не вправе оценивать действия коллег по всем выдвинутым обвинениям. В частности, это касается личной позиции и поведения народных избранников в общественном месте. Также дума не вправе давать юридическое заключение и трактовать действия Ступникова как хулиганские, поскольку это прерогатива правоохранительных органов. В противном случае можно получить со стороны "обвиняемого" иск о клевете.

После чего возмутился депутат Михаил Вечкензин, заявивший, что комиссию по этике надо распускать, так как она, по его мнению, не выполняет свою функцию.

"А если депутат будет пьяный валяться или немытым ходить, мы тоже его поведение не сможем оценить?" - поинтересовался он.

Но вопрос о роспуске комиссии народные избранники не стали включать в сегодняшнюю повестку из-за того, что Вечкензин не подготовил соответствующий проект решения думы. Тем не менее, депутат пообещал этим заняться и юридически подготовить вопрос к следующему заседанию.

Напомним, Роману Ступникову пытались "вменить" присутствие на протестах в сквере у Театра драмы, где в мае пытались приступить к строительству храма святой Екатерины. Также после "скверных" протестов в Екатеринбурге фракция КПРФ пыталась инициировать роспуск городской думы из-за невмешательства депутатов в этот острый для населения вопрос. В ответ руководство парламента предложило коммунистам написать заявления о сложении полномочий первыми.



Роман Ступников