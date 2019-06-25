В NASA заявили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России За рубежом
приземление казахстан капсула космонавты архив (2011) | Фото: AP

В NASA заявили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация в двигательной установке. Об этом сообщили в NASA.

По данным агентства, у корабля после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки корабля.

В итоге система успешно перешла на резервный коллектор, инцидент не отразился на спуске "Союза", пишет Regnum.

Роскосмос, между тем, сообщил, что все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно.

Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку 25 июня в 05:48 мск. Самочувствие экипажа хорошее, отметили в Роскосмосе.

Напомним, Олег Кононенко вместе с другим космонавтом - Сергеем Прокопьевым в ходе пребывания на МКС выходили в открытый космос для получения улик, необходимых для расследования причин появления "дырки" в "Союзе МС-09".

Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".

После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза".

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.

Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Расследование еще ведется.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В NASA заявили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: союз мс-11, мкс, космонавты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети