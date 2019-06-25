В NASA заявили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация в двигательной установке. Об этом сообщили в NASA.

По данным агентства, у корабля после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки корабля.

В итоге система успешно перешла на резервный коллектор, инцидент не отразился на спуске "Союза", пишет Regnum.

Роскосмос, между тем, сообщил, что все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно.

Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку 25 июня в 05:48 мск. Самочувствие экипажа хорошее, отметили в Роскосмосе.

#СоюзМС11



Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля «Союз МС-11».



Самочувствие Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн хорошее. pic.twitter.com/M85sOPLuma — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.

Напомним, Олег Кононенко вместе с другим космонавтом - Сергеем Прокопьевым в ходе пребывания на МКС выходили в открытый космос для получения улик, необходимых для расследования причин появления "дырки" в "Союзе МС-09".

Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".

После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза".

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.

Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Расследование еще ведется.